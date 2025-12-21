Haberler

İstanbul'da iki farklı kuyumcuya sahte altın sattığı belirlenen zanlı yakalandı

Güncelleme:
Büyükçekmece ve Esenyurt'ta iki kuyumcuya sahte altın satan şüpheli S.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin sahte altın zinciri 68 bin 500, bilekliği ise 38 bin liraya sattığı tespit edildi.

Büyükçekmece ve Esenyurt'ta bulunan 2 kuyumcuya sahte altın zincir ve bileklik sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, iki ilçede faaliyet gösteren kuyumcuların kendilerine sahte altın satıldığına yönelik şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu bir kadının Büyükçekmece'de sahte altın zinciri 68 bin 500, Esenyurt'ta ise sahte altın bilekliği 38 bin liraya sattığı belirlendi.

Kimliği belirlenen şüpheli S.Ö. (22) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin "sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu anlaşıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
