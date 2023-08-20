Sahte altın zincir bozdurup, kuyumcuları dolandıran kadın suçüstü yakalandı

KAYSERİ'de 6 kuyumcuyu, sahte altın zincir bozdurarak 86 bin 520 TL dolandıran E.Y. isimli kadın, bir kuyumcuyu daha dolandırmak isterken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

KAYSERİ'de 6 kuyumcuyu, sahte altın zincir bozdurarak 86 bin 520 TL dolandıran E.Y. isimli kadın, bir kuyumcuyu daha dolandırmak isterken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 19 Ağustos günü saat 13.00 sıralarında Sarraflar Çarşısı'ndaki bir kuyumcuya gelen E.Y., elindeki altın zinciri bozdurmak istedi. Kuyumcu, zinciri kontrol ettikten sonra sahte olduğunu anladı ve durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, E.Y.'yi yakaladı. Şüphelinin, 6 kuyumcuyu aynı yöntemle toplam 86 bin 520 TL dolandırdığı tespit edildi. Gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.