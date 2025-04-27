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Sahte Altın Satmaya Çalışan İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Sahte Altın Satmaya Çalışan İki Şüpheli Gözaltına Alındı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde kuyumculara sahte altın satmaya çalışan iki şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde büyük miktarda para ve sahte altın bulunurken, dolandırıcılık geçmişleri olduğu ortaya çıktı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çarşamba ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü Şube ekipleri, Çarşamba'da kuyumcuda sahte altın zincir bozdurmaya çalışanların olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin takibi sonucunda şüphelilerden H.Y.K. (49) Terme'deki bir kuyumcuda altın bozdurmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı.

Zanlının üzerinde 95 bin lira ve altın zincir bulundu.

Bu sırada olay yerinde gözcülük yapan ve arkadaşının yakalandığını fark edince araçla kaçmaya çalışan O.K. (49) kısa sürede yakalandı.

Araçta yapılan aramada 230 bin lira, 6 çeyrek altın ve 1 yarım altın ele geçirildi.

Şüphelilerin benzer dolandırıcılık suçlarından sabıkalı olduğu ve başka kentten Samsun'a geldikleri, Çarşamba'da 2, Terme'de 2 ve İlkadım'da 1 olmak üzere 5 kişinin mağdur olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık ve parada sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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