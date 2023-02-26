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SAHTE 100 DOLARLA YAKIT ALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

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SAHTE 100 DOLARLA YAKIT ALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt alıp, ödeme yaparken sahte 100 dolar verdiği tespit edilen 2 kişi yakalandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt alıp, ödeme yaparken sahte 100 dolar verdiği tespit edilen 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin sahte parayla alışveriş yaptığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki kişinin bir akaryakıt istasyonuna gelip, araçlarına benzin aldığını ve ödeme yaparken sahte 100 dolar verdiğini belirledi. Akaryakıt istasyonundaki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin T.T. ve M.Ö. olduğunu tespit etti. Adreslerine yapılan operasyonlarla gözaltına alınan 2 şüphelinin evinde yapılan aramalarda 100 dolarlık 2 sahte banknot, 100 TL'lik 2 sahte banknot, 2 sentetik ecza ve 0,73 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Aynı kişilerin Bornova'da bulunan bir mağazada da alışveriş yaparak, sahte 100 dolar verdikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.T. ve M.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İzmir Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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