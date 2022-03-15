Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası İspanya'yı vurdu - Haberler

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Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası İspanya'yı vurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası, İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia bölgesinde gökyüzünün renginin turuncuya çevirdi.

Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası, İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia bölgesinde gökyüzünün renginin turuncuya çevirdi.

Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası, İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi. Liman kenti Aguilas'ta toz fırtınası nedeniyle gökyüzünün rengi turuncuya döndü. Yerel yetkililer, halka uzun süre dışarıda kalmama uyarısında bulunurken, solunum yolu hastalıkları olanlar için FFP2 maskelerinin kullanılmasını tavsiye etti.

(İHA)

Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası İspanya'yı vurdu

Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası İspanya'yı vurdu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

İspanya, Sahra, Güncel, Haberler

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