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Sahnede rahatsızlanan Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı

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Sahnede rahatsızlanan Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı

Sinema ve tiyatro oyuncusu Haluk Bilginer, tiyatro oyununda rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Haluk Bilginer, tiyatro oyununda rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Usta sanatçı Haluk Bilginer, Kadıköy'deki Caddebostan Kültür Merkezi'nde "Kundakçı" isimli oyunun sahnelendiği sırada rahatsızlandı. Bunun üzerine Bilginer, ambulansla Üsküdar'daki özel bir hastaneye götürüldü.

Haluk Bilginer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel

Haluk Bilginer Kadıköy Sinema Güncel Haberler

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