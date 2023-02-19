ŞAHKUT ekibi, Hatay'da enkazda buldukları 46 bin lirayı polise teslim etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına Gaziantep'ten katılan Şahinbey Belediyesi arama kurtarma ekibi ŞAHKUT, enkazda buldukları 46 bin lirayı güvenlik güçlerini teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hatay'da arama-kurtarma çalışmalarına katılan Şahinbey Belediyesi'ne bağlı ŞAHKUT ekiplerince, enkazda bulunan değerli eşyalar da koruma altında alındı. Eşyalar, ekipler tarafından polislere teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, depremzedelere bu zor günlerinde destek olunması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çok şiddetli bir deprem yaşadık. Bu süreçte ne kadar çok vatandaşımızı kurtarabilirizin derdine düşüp onlara yardım elimizi uzattık. Belediyemiz bünyesinde çalışan işçilerimizden oluşturduğumuz ŞAHKUT ekibimiz öncelikli olarak Nurdağı'nda çalışmalar yaptı. Ekibimiz Nurdağı'nın ardından Hatay'a giderek arama kurtarma çalışması yürütüyorlar. Burada vatandaşlarımızın canlarını kurtarırken mallarını da gözetiyorlar. Hatay'da bir depremzedemizin evinden 46 bin lira bulan ekiplerimiz bulunan parayı emniyet ekiplerine teslim ettiler. Şahinbey Belediyesi olarak depremzedelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."