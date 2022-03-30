Sahipsiz köpeklerle ilgili belediyelere ihbar yağıyor

Sahipsiz köpeklerin saldırılarına maruz kalanların şikayetlerinde artış yaşanıyor.

Gündelik hayatta saldırıya maruz kalan vatandaşlar, ilçe belediyelerine ihbarda bulunuyor. Şikayetleri değerlendiren Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler, bu köpekleri rehabilitasyon merkezinde tedavi ediyor. Isıran bir köpek, 10 gün karantinanın ardından uygun görülürse serbest bırakılıyor.

Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniğinde Veteriner Başhekim Gökhan Karadağ, bir saldırı haberi geldiğinde, saha ekiplerinin saldırgan hayvanı aramaya çıktığını söyledi.

Rehabilitasyon merkezine getirilen hayvanın genel durumunun değerlendirilip muayenesinin yapıldığını belirten Karadağ, köpek kısır değilse kısırlaştırıldığını, bir ısırma vakasına karışmışsa 10 günlük karantinada tutulduğunu ifade etti.

Son bir yılda belediyenin veterinerlik birimine gelen ihbarlar hakkında bilgi veren Karadağ, "Vatandaşlardan gelen ihbarlara göre, en çok yaralı ve hasta hayvan talebi gelmiş. İhbarların yüzde 46'sı yaralı ve hasta hayvanlarla ilgili. Dezenfektan ve vektör ilaçlamaları, haşerelerle ilgili ilaçlamalar yapıldı, bu da yüzde 25 ile ikinci sırada. Üçüncü sırada ise yüzde 14 ile saldırı ihbarları var. Başıboş hayvanlarla ilgili çok şikayet alıyoruz. Eyüpsultan'a bir yılda 2 bin 586 saldırgan hayvanlarla ilgili ihbar geldi." dedi.

Isırılan yer sabunlu suyla yıkanmalı

Isırılan ya da tırmalanan kişinin yaralı bölgeyi öncelikle bol su ve sabunla yıkayıp kuduz aşı merkezine gitmesi gerektiğini dile getiren Karadağ, mağdur vatandaşın kuduz aşı kartıyla belediyeye müracaatı sonucu ısıran hayvanın müşahede altına alındığını belirtti.

Cins köpeklerin son zamanlarda dışarıya bırakılma oranının arttığına dikkati çeken Karadağ, şöyle konuştu:

"Doberman, Rottweiler, Kangal, Golden, Labrador, Pekines, Pincher, Terrier gibi birçok terk edilmiş cins hayvana sokaklarda çok sık rastlamaya başladık. Daha bir saat önce sokakta, çamurlar arasında terk edilmiş bir köpek bulduk. Ekiplerimiz hemen aldı. Her halinden eğitimli bir köpek olduğu belli. Muayenesini yaptık, vitamin takviyelerini verdik. Sahibi tarafından sokağa terk edilmiş. Lütfen insanlar buna hazır değillerse sahiplenmesin. Bunları sokaklarda mağdur etmesinler."

"Her gün 1-2 saldırı vakası geliyor"

Üsküdar Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, ısırma vakalarının az olduğunu ancak saldırı olaylarıyla sık sık karşılaştıklarını söyledi.

Uzunali, şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda köpeklerle ilgili, özellikle sokak hayvanlarıyla ilgili ısırma vakaları, saldırı vakaları çok ciddi manada hem televizyonlara yansıyor hem bize de ihbarlar geliyor. Üsküdar genelinde 33 mahallemizde var. Hayvan saldırılarıyla ilgili şikayetler geliyor. Bize her gün 1-2 saldırı vakası geliyor. Belediye olarak görevimiz gereği her vakaya gideriz, bölgeyi inceleriz. Bölgede gerçekten kalabalık bir popülasyon varsa, 5199 sayılı kanuna göre popülasyonu dengede tutmamız lazım. Bu hayvanları kısırlaştırıp sonra aldığımız bölgeye geri bırakıyoruz."

Saldırı ihbarı üzerine 5199 sayılı kanuna göre işlem yaptıklarını belirten Uzunali, ısıran köpeklerin karantina bölümünde 10 gün tutulduğunu, eğer veteriner hekim onay veriyorsa salındığını kaydetti.

"Kızgınlık dönemlerinde olduklarından çeteleşiyorlar"

Bahçelievler Belediyesi Veterinerlik İşlerinin bağlı olduğu Sağlık İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada da ısırık vakalarında ekipler tarafından hayvanların rehabilitasyon merkezinde müşahede altına alındığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Sokaklarda yaşayan hayvanlarla ilgili şikayetler bu dönemde de artarak devam ediyor. Özellikle saldırgan köpek şikayeti çokça artmış durumda. Bir yandan hayvanlar mevsim itibarıyla kızgınlık dönemlerinde olduklarından bir araya gelerek çeteleşiyor. Diğer yandan yasaklı ırkların sahiplenme süreci bittiğinden vatandaşlar daha önce besledikleri yasaklı ırkları cezai duruma düşmemek için sokağa kontrolsüz olarak terk ediyor. Ayrıca ilçe belediyeleri ve Büyükşehir tarafından bölgeye bırakılan kısırlaşmış ancak mizaçları problemli hayvanların saldırganlıklarından dolayı bu aralar çokça saldırgan ve ısırık vakaları şikayetleri gelmekte."