Bakan Fidan'dan 'Trump Türkiye'yi ziyaret edecek mi?' sorusuna yanıt

Bakan Fidan'a açık açık soruldu: Trump, Türkiye'ye geliyor mu?
Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

Ülke yangın yeri! Cesetler sokakları kapladı, görüntüler korkunç
Silivri'de gece yarısı operasyonu! İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi

Silivri'de gece operasyonu! İsimler arasında Murat Ongun da var
Van'da bir saat içinde 4 deprem meydana geldi

Bir ilimiz beşik gibi! 1 saat içinde 4 deprem meydana geldi

Sahipsiz Köpeklerin Saldırısından Kaçan Öğrenci Otomobil Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi Sevda Özkaya, karşı yola geçerken çarpan otomobilin sonucunda hayatını kaybetti. Ailesi, köpeklerin toplatılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya (27), dün akşam saatlerinde Gülveren Mahallesi yakınlarında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Şanlıurfa-Mardin kara yolunda karşı tarafa kaçmaya çalışan Özkaya'ya, K.A yönetimindeki 06 BR 6210 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Özkaya, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Özkaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi.

Aile sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyor

Anne Emine Özkaya, burada gazetecilere, yaptığı açıklamada ciğerinin yandığını söyledi.

Kızının öğretmen olmak istediğini belirten Özkaya, şunları kaydetti:

"Benim ciğerim yandı. Kızımın sadece bir sınavı kalmıştı, bir sınav için gelmişti. Sahipsiz köpekler konusunda bu bir-iki değil ki. Haberlerde görüyorsunuz. Rica ediyorum, başka anneler yanmasın. Sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyorum. Bu şehirler sahipsiz mi? Niye böyle? Üniversitelerde çok köpek var. Neden üniversiteye ve boş arazilere bırakıyorlar? Geçen sene de Afyon'da öbür kızıma saldırdılar. Sadece o korku ona yetiyordu."

Baba Cemil Özkaya ise sahipsiz köpekler yüzünden kimilerinin araçların altında kaldığını, kimilerinin ise yaralandığını vurgulayarak, sahipsiz köpeklerin toplatılması gerektiğini dile getirdi.

Özkaya'nın arkadaşı Berfin Reyhan Kırmızıgül de otobüsten indikten sonra köpeklerin saldırısına uğradıklarını ifade ederek, "Otobüsten inince köpekler saldırdı. Biz başka tarafa koştuk, o yola çıktı. Tekrar yanımıza gelmeye çalıştığında da araç çarptı." dedi.

Özkaya'nın cenazesinin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.