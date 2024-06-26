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Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk korkuyla yaşıyor

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Isparta'nın Sav beldesinde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken duvardan atlaması sonucu yaralanan 7 yaşındaki çocuk, yaşadığı korkuyu üzerinden atamıyor. Çocuk, köpeklerin saldırısını unutamadığını söyledi.

Isparta'nın Sav beldesinde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken duvardan atlaması nedeniyle yaralanan 7 yaşındaki çocuk, yaşadığı korkuyu üzerinden atamıyor.

Sahipsiz köpeklerden kaçarken yüksek bir duvardan atlaması sonucu sağ kolu kırılan Furkan Çakır, tedavi gördüğü Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden taburcu edildi.

"Sokağa çıkmaya korkuyorum"

Evine getirilen Çakır, gazetecilere, yaşadığı korkuyu üzerinden atamadığını, köpeklerin saldırısını unutmadığını söyledi.

Sahipsiz köpeklerin saldırısından önce köpekleri çok sevdiğini belirten Çakır, "Kendi bahçemizde de köpekler mevcut onları hep severdim ama artık onlardan da korkuyorum." dedi.

"Çocuğum artık tek başına dışarı çıkamıyor"

Baba İbrahim Çakır da olaydan sonra işe gitmediğini dile getirerek, ailecek bu durumun üstesinden gelmeye çalıştıklarını aktardı.

Sahipsiz köpek sorununun biran önce çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:

"Kendim bireysel olarak bu konunun çözüme kavuşması için beldemizde muhtar ve belediye başkanıyla konuşup sorunları anlattım. Çocuğum artık tek başına dışarı çıkamıyor. Bu durum Türkiye'de aşılmaz bir hale geldi. Herkesi çözüme davet ediyorum. Bu konu acil çözülmeli."

Merkeze bağlı Sav beldesinde 22 Haziran akşamı arkadaşının evine giderken sokakta sahipsiz köpeklerinin saldırısına uğrayan Çakır'ın köpeklerden kaçarken yüksek bir duvardan atlaması sonucu sağ kolu kırılmıştı. Ailesi tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürülen Çakır, ameliyata alınmış, çocuğun kırılan koluna iki adet tel yerleştirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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