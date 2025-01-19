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Sahipsiz Köpeklerin Saldırısında 12 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Sahipsiz Köpeklerin Saldırısında 12 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti
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Hakkari Yüksekova'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker, hastanede yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hakkari Yüksekova ilçemiz İpek Yolu üzerindeki boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 12 yaşındaki kızımız Eslem Teker'in tarifsiz acısını yaşıyoruz. Olayla ilgili Bakanlığımız tarafından derhal Mülkiye Başmüfettişi görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Eslem evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencisi Eslem Teker, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı sosyal medya paylaşımında Bakanlık tarafından olayla ilgili Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildiğini söyledi. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hakkari Yüksekova ilçemiz İpek Yolu üzerindeki boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 12 yaşındaki kızımız Eslem Teker'in tarifsiz acısını yaşıyoruz. Olayla ilgili Bakanlığımız tarafından derhal Mülkiye Başmüfettişi görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Eslem evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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