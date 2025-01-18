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Sahipsiz Köpeklerin Saldırısında 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Ağır Yaralandı

Sahipsiz Köpeklerin Saldırısında 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Ağır Yaralandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı kız çocuğu ağır yaralandı.

Yeni Mahalle'deki boş alanda yürüyen 12 yaşındaki Eslem Teker, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan çocuğu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Teker, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın da hastaneye gelerek çocuğun durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Hastanede bekleyen çocuğun bazı yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
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