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Sahipsiz Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Hamile Kadın Bebeğini Kaybetme Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Sahipsiz Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Hamile Kadın Bebeğini Kaybetme Tehlikesiyle Karşı Karşıya
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Ankara'nın Mamak ilçesinde 5 aylık hamile İpek Kaya, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak büyük bir korku yaşadı. Olay sonrası psikolojisi bozulan Kaya, bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti ve yetkililerden bu soruna çözüm bulunmasını talep etti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 aylık hamile İpek Kaya, olayın ardından büyük korku yaşadığını ve bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Mutlu Mahallesi'nde 28 Ocak'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı 24 yaşındaki İpek Kaya, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra Gaziantep'ten Ankara'ya göç ettiklerini dile getiren 3 çocuk annesi Kaya, hamile olduğunu, doktor kontrolüne giderken yolda sahipsiz köpeklerinin önüne çıkıp kendisine saldırdığını ifade etti.

Olay yerinden geçen bir sürücüsü tarafından kurtarıldığını aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"Bir anda köpekler önümü kesip beni bırakmadı, çok kalabalıklardı. Duvar dibine sıkışıp kaldım. Bağırıyorum, ağlıyorum ama kimse beni duymadı. Bir kaç araba geçti ancak hiç biri durmadı. En son bir arabaya 'abi beni kurtar' diye bağırdım. O durdu ve beni kurtardı. Allah razı olsun."

Olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve bebeğinin düşme tehlikesinin olduğunu söyleyen Kaya, "Köpekler gözümün önünden hiç gitmiyor. Çok tedirgin oluyorum. Kaç gündür ağzıma bir şey koymuyorum. Çok zor durumdayım, sürekli ağlıyorum. Psikolojim bozulmuş. Bebeğimi düşürme tehlikesi yaşıyorum. Onun için hastaneye gidip geliyorum." dedi.

Kaya, yetkililerden bu sorunu çözmelerini isteyerek sahipsiz köpeklerin toplatılmasını talep etti.

Olay anı cep telefonu kamerasına yansımıştı

Mamak'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı Kaya'nın, yardım istediği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti. Görüntüde, yoldan geçen bir sürücünün köpeklerin üzerine aracını sürüp hamile kadını kurtardığı anlar da yer almıştı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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