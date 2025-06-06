Sahipsiz Köpeklerin Saldırısı Motosiklet Kazasına Neden Oldu

Sahipsiz Köpeklerin Saldırısı Motosiklet Kazasına Neden Oldu
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Çorum'un Ortaköy ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu motosiklet kazası meydana geldi. Sürücü Emre Ç. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı nedeniyle kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Emre Ç, motosikletiyle seyir halindeyken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Sürücü, köpeklerin saldırısından kurtulmaya çalışırken motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Ç, müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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