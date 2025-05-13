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Sahipsiz Köpeklerin Saldırısı: 80 Tavuk, Civciv ve Ördek Telef Oldu

Sahipsiz Köpeklerin Saldırısı: 80 Tavuk, Civciv ve Ördek Telef Oldu
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 80 tavuk, civciv ve ördek telef oldu. Olay, Halil Sessiz'in bahçesinde meydana geldi. Jandarma ekipleri, sahipsiz köpeklerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 80 tavuk, civciv ve ördek telef oldu.

Durhasan Mahallesi'nde Halil Sessiz'e (64) ait bahçeye giren sahipsiz köpekler, bahçedeki kümes hayvanlarına saldırdı. Durumu fark edip müdahale eden Sessiz, köpek sürüsünü bahçesinden çıkarmayı başardı.

Köpeklerin saldırısında 80 tavuk, civciv ve ördeğin telef olduğu belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, bahçede inceleme yaptı.

Sahipsiz köpeklerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
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