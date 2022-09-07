Arazi kiralayıp, barınak kurdu; 170 sokak köpeğine bakıyor

ANTALYA'nın Serik ilçesinde hayvansever iş insanı Mustafa Denizer, kiraladığı 8 bin metrekarelik arazide barınak kurarak, 170 sokak köpeğine sahip çıktı. Her köpeğe tek tek isim verdiğini belirten Denizer, "Köpekler ismini biliyor. Beni görünce hepsi birden gelip üzerime atlıyor" dedi.

Serik'te hafriyat işleriyle uğraşan iş insanı Mustafa Denizer, 3 yıl önce sokak köpeklerine sahip çıkabilmek için Gedik Mahallesi'ne barınak yaptırdı. Burada köpeklerin bakımıyla ilgilenen Denizer, daha sonra hayvansever arkadaşları ile birlikte 'Serik Patili Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ni kurdu. Bakımını üstlendiği köpeklerin sayısı artınca barınağı büyütme kararı alan Denizer, arkadaşlarıyla 1 yıl önce 10 yıllığına 8 bin metrekarelik araziyi kiraladı. Hayvanseverlerin desteği ile barınağı genişleten Mustafa Denizer, şimdi 3 personel ile 170 sahipsiz köpeğe bakıyor. Barınakta kısırlaştırılmış ve kayıt altına alınmış Pitbull cinsi köpeklere ise özel kafeslerde bakılıyor. Burada bakımı yapılan köpekler ayrıca sahiplendiriliyor.

Her köpeğe tek tek isim verdiğini dile getiren Denizer, "Köpekler ismini biliyor. Beni görünce hepsi birden gelip üzerime atlıyor" diye konuştu.