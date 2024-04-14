Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı, kadın ağır yaralandı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Türkmenbaşı Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen Sümeyye Tek'e sahipsiz 2 köpek saldırdı.
Köpeklerden kurtulmak için koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Tek'e, A.B'nin kullandığı 34 KB 6116 plakalı otomobil çarptı.
Ağır yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Yüreğir Devlet Hastanesine götürüldü.
Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına alındı.
Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.