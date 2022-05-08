Sahipsiz köpeklerden kaçarken düşen ve ağır yaralanan çocuk yoğun bakımda

ÇORUM (AA) - Çorum'da sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken düşerek ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuğun tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Metehan Üresin, dört gün önce, öğle yemeği için geldiği Buharaevler Mahallesi 5. Cadde'deki parkta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Arkadaşlarıyla kaçarken yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada refüje takılan Üresin, düşerek ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Üresin, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Baba Arslan Üresin, AA muhabirine, hastanede yapılan muayenede Metehan'ın dalağının parçalandığının tespit edildiğini ve ameliyatla alındığını söyledi.

Oğlunun dört gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü, düşme neticesi böbreklerinde de zarar oluştuğunu belirten Üresin, "Çok şükür oğlumun şu an hayati tehlikesi yok. Yarın yoğun bakımdan yataklı servise alınmasını bekliyoruz. En az on gün de burada tedavi gördükten sonra tedavisine evde devam edilecek." dedi.