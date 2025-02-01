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Sahipsiz Köpeklerden Kaçan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Sahipsiz Köpeklerden Kaçan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Ordu'da sahipsiz köpeklerden kaçarken iki bina arasındaki boşluğa düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedinin genel durumu iyi olduğu belirlendi ve sahibine teslim edildi.

Ordu'da sahipsiz köpeklerden kaçarken iki bina arasındaki boşluğa düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ünye ilçesi Burunucu Mahallesi'nde Tuğba Aktürk'e ait kedi, sahipsiz köpeklerden kaçarken iki bina arasındaki boşluğa düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipmanla genişlettikleri boşluğa giren ekipler, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Herhangi bir yara almadığı ve genel durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
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