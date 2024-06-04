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Sahipsiz köpek saldırısı sonucu bir kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Mustafa Şahin isimli kişi yaralandı. Olayda kol ve bacağından ısırılan Şahin, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Batıkent Mahallesi'nde sokakta yürüyen Mustafa Şahin'e sahipsiz köpek saldırdı.

Çevredekilerin de müdahale ettiği olayda yaralanan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kol ve bacağından ısırılan Şahin, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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