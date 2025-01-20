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Sahipsiz Köpek Saldırısı: 12 Yaşındaki Eslem Teker Hayatını Kaybetti

Sahipsiz Köpek Saldırısı: 12 Yaşındaki Eslem Teker Hayatını Kaybetti
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker'in komşuları, benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde önceki gün sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker'in komşuları, sahipsiz köpekler konusunda gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Yeni Mahalle'de 18 Ocak'ta İpek Yolu üzerindeki alanda yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan Eslem Teker, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Teker'i kaybetmenin acısını yüreklerinde hisseden komşuları, benzer acıların yaşanmaması için köpeklerin toplanarak barınaklara götürülmesi gerektiğini belirtti.

"Bu acı hepimizin"

Olayın yaşandığı mahallenin sakinlerinden Mehmet Ayhan, AA muhabirine, 12 yaşındaki Eslem'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Çevredeki sahipsiz köpeklerin ciddi bir sorun oluşturduğunu belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Köpeklerin saldırısından korktuğum için çocuklarımı her sabah okula götürüyorum. Böyle acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Bu acı hepimizin. Psikolojimiz bozuldu. Çocuklarımız korkudan evden çıkamıyor. Sahipsiz köpekler barınaklara niçin götürülmüyor? Belediyenin yapacağı bir şey yok mu? Sahipsiz köpeklerin bir an önce toplatılmasını, sokaklarımızın güvenli hale gelmesini istiyoruz."

Atilla Karaman ise sokaktaki sahipsiz köpeklerden rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

Çocuklarıyla rahat dolaşamadıklarını anlatan Karaman, "Olayın üzüntüsünü yaşıyoruz. Canımız yandı, çok üzüldük. Sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyoruz. Yarıyıl tatilindeyiz. Çocuklarımız şu an evde. Korkudan dışarı çıkmıyorlar. Tatil bittiğinde okula nasıl gidecekler? Başlarına bir şey gelecek diye çok korkuyoruz. Yetkililerin sahipsiz köpeklerle ilgili gerekli önlemleri almalarını talep ediyoruz." diye konuştu.

Bedel Altıntaş da köpeklerin yerinin sokaklar değil, barınaklar olduğunu dile getirerek, "Mahallemizde bir sürü sahipsiz köpek var. Yol kenarında, çarşıda, her yerde karışımıza çıkıyorlar. Sahipsiz köpeklerin kaçıncı saldırısı oldu? Bu tür olayların bir daha tekrarlanmaması, başkalarının da aynı acıyı yaşamaması için önlemlerin alınmasını istiyoruz." dedi.

Olay

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 18 Ocak'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Teker'in cenazesi, Esenyurt Mahallesi'ndeki Akalın Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Olayla ilgili Hakkari Valiliği ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından idari ve adli soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olayın araştırılması için mülkiye başmüfettişinin görevlendirildiğini açıklamıştı.

Öte yandan, Yüksekova'nın Güngör Mahallesi'nde ise 15 Ocak'ta sahipsiz köpeklerin bir grup öğrenciye saldırdığı ve çocukların kaçıştığı anların görüntüsü sosyal medyada yer almıştı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
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