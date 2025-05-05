Sahipsiz Köpek Kadını Isırdı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yürüyen Zekiye Atasoy, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayarak hafif yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşarak Atasoy'a ilk müdahaleyi yaptı ve ardından hastaneye sevk edildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahipsiz köpeğin ısırdığı kadın hafif yaralandı.
Cemaliye Mahallesi'nde yürüyen Zekiye Atasoy, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.
Bölgeye çağrılan sağlık ekipleri bacağından yaralanan Atasoy'a ilk müdahaleyi yaptı.
Atasoy, Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel