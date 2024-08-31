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Sahipsiz köpek demir parmaklığa sıkıştı, itfaiye tarafından kurtarıldı

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Hatay'ın Defne ilçesinde bir demir parmaklığa sıkışan sahipsiz köpek, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Köpek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yaşam alanına bırakıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde demir parmaklığa sıkışan sahipsiz köpek, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Turunçlu Mahallesi'ndeki parmaklığa bir köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekibi, köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık kontrolü yapılan köpek, yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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