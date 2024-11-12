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Sahipsiz Köpeğin Saldırısına Uğrayan Yaşlı Adam Çözüm İstiyor

Sahipsiz Köpeğin Saldırısına Uğrayan Yaşlı Adam Çözüm İstiyor
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 70 yaşındaki Hüsnü Kabataş, yetkililerden sokaklardaki köpek sorununun çözülmesini talep ediyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan kişi, sorunun çözülmesini istiyor.

İlçenin Karapınar Mahallesi'nde iki gün önce akraba ziyaretinden dönen 70 yaşındaki Hüsnü Kabataş, evinin bulunduğu sokakta sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu iki bacağından yaralanan Kabataş, çevredekilerin yardımıyla kurtuldu.

Yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Kabataş, yaralarına müdahale ve ilk doz kuduz aşısının ardından taburcu edildi.

Evinde istirahat eden Hüsnü Kabataş, AA muhabirine, bir anda saldıran köpeğin iki bacağını da ısırdığını söyledi.

Sağlık durumunun şu an için iyi olduğunu belirten Kabataş, her gün hastaneye giderek kuduz iğnesi vurulmaya devam ettiğini anlattı.

Kabataş, Altınordu ilçesinde sokakta çok sayıda köpek olduğunu, yetkililerden bu duruma çözüm bulmalarını istedi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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