Sahipsiz köpeği köpeklerin saldırısından Belediye Başkan Yardımcısı kurtardı - Haberler

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Sahipsiz köpeği köpeklerin saldırısından Belediye Başkan Yardımcısı kurtardı

AA - Güncel
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Çorum'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı köpeği Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat kurtardı.

Çorum'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı köpeği Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat kurtardı.

Yağbat, Valilik binasına giderken Gazi Caddesi'nde yaklaşık 10 sahipsiz köpeğin, kaldırımda yatan başka bir sahipsiz köpeğe saldırdığını fark etti. Valilik bahçesinden hızla kaldırıma gelen Yağbat, saldırıya uğrayan köpeği diğer köpeklerin arasından çıkardı. Saldırıda yaralanan köpek, Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Yaşananlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemince (KGYS) kaydedildi.

Sahipsiz köpeği köpeklerin saldırısından Belediye Başkan Yardımcısı kurtardı

Sahipsiz köpeği köpeklerin saldırısından Belediye Başkan Yardımcısı kurtardı

Sahipsiz köpeği köpeklerin saldırısından Belediye Başkan Yardımcısı kurtardı

AA / Güncel

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