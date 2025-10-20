Sahipsiz Köpeğe Çarpan Sürücü Yakalandı
İzmir'in Menderes ilçesinde bir minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan sahipsiz bir köpeğe çarparak ölümüne neden oldu. Olayın ardından kaçan sürücü, 11 suç kaydı bulunan M.E. olarak tespit edildi ve polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor.
İzmir'in Menderes ilçesinde minibüsüyle sahipsiz köpeğe çarpan ve hayvanın ölümüne neden olduktan sonra kaçan sürücü yakalandı.
Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kasımpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde şehir içi yolcu servisi, yolun karşısına geçmeye çalışan sahipsiz köpeğe çarpıp ölümüne neden olduktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler, sürücünün 11 suç kaydı bulunan M.E. (34) olduğunu belirledi.
M.E, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olaya ilişkin adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel