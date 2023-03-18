Sahipsiz kalan cins güvercinler deprem enkazında yem aradı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından sahipsiz kalan cins güvercinler deprem enkazında yem aradı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan iki depremin ardından insanlar kadar hayvanlarda etkilendi. Kahramanmaraşlı vatandaşlar tarafından büyük ilgi ve merakla beslenen cins güvercinler depremin ardından sahipsiz kaldı. Hayatta kalmak için mücadele veren güvercinler çareyi enkazların arasında kalan yiyecek artıklarıyla beslenerek buldu. Durumu gören vatandaşlar ise yetkililerden yaşanan deprem felaketinden insanlar kadar hayvanlarında etkilendiğini söyleyerek yardım istedi.

"İnsanlara üzüldüğümüz kadar hayvanlara da üzülüyoruz"

Depremzede Elif Gamze Gülaçtı, insanlar kadar hayvanlara da üzüldüğünü belirterek, "İnsanlar kadar hayvanlarında canı var. Bazı insanlar bunu göz ardı etse de ben hayvanlarında bu durumdan etkilendiğini düşünüyorum. Kendi çapımda ben kedi ve köpeklere bakmaya çalışıyorum. Fakat kuşlar ve güvercinler bu durumdan etkileniyor. Umarım onlara da yardım ederler. Enkazlardan çıkan demirlerin üzerine konuş kuşlar ve güvercinler görüyorum. Bunca enkazın altında onlarda yaşamaya çalışıyor. Sahipli güvercinlerin sahipleri yaşıyor mu ya da hayvanların derdine düştüler mi bilmiyorum. Şuan bütün hayvanlar zor durumda umarım yardım edilir" şeklinde konuştu.