Sahipli Köpeğin Saldırısında Genç Yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bağlı olduğu evin avlusunda bulunan sahipli köpeğin saldırısına uğrayan 16 yaşındaki Davut Satan, hastaneye kaldırıldı. Yaralanan gencin durumu stabil ve taburcu edildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediyesi sınırlarında, sahipli köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kumçeşme Mahallesi'nde 16 yaşındaki Davut Satan'a bir evin avlusunda bağlı olan sahipli köpek ipini kopararak saldırdı.
Çeşitli yerlerinden yaralanan Satan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Satan, hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.