"Sahiplen İstanbul" ile Sokak Hayvanları Yeni Yuvalarına Kavuşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Gönüllüleri iş birliğiyle akıllı telefonlara indirilebilen SemtPati uygulaması sayesinde bakımevlerindeki sokak hayvanları yeni yuvalarına kavuşuyor. "Sahiplen İstanbul" projesi kapsamında 2023 yılının ilk 9 ayında 218 köpek sahiplendirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve iş insanı İpek Kıraç öncülüğünde kurulan, akıllı telefonlara indirilebilen SemtPati uygulaması ile İBB Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevleri'nde bulunan patili dostlar, ömürlük yuvalarına kavuşuyor.

218 KÖPEK SAHİPLENDİRİLDİ

İBB, İstanbul Gönüllüleri ve SemtPati iş birliği ile başlayan "Sahiplen İstanbul" projesi kapsamında 2023 yılının ilk 9 ayında 218 köpek sahiplendirildi.

İBB'nin bakımevlerindeki köpekleri sahiplenmek isteyenler, ücretsiz indirilen SemtPati uygulaması ile başvuruda bulunabiliyor. Başvuru formunu dolduran hayvanseverler, İstanbul Gönüllüleri ve İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından hayvan dostlarına kucak açıyor. Hayvan sağlığı ve bakımıyla ilgili temel bilgilerin de sunulduğu "SemtPati" mobil uygulamasında, her köpeğin yaş ve cinsiyet bilgileri ile fotoğrafı da yer alıyor.

KOŞULLAR DENETLENİYOR

İstanbul Gönüllüleri, SemtPati uygulaması ile hayvan sahiplenmek isteyen ailelerin koşullarını denetliyor. Gerekli ekipmanların ve sahiplenilmek istenen hayvanın kalacağı yerin şartlara uygun olup olmadığının kontrolünü sağlıyor.