"Şahinbey Saatin Sırrı" 19 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak

Şahinbey Belediyesinin katkılarıyla Yedirenk Film Yapım tarafından hazırlanan "Şahinbey Saatin Sırrı" adlı animasyon film, Antep'in kurtuluşunu beyaz perdeye taşıyacak.

Yedirenk Film Yapımdan yapılan açıklamaya göre, 19 Aralık'ta vizyona girecek filmin yapımcılığını İsrafil Kuralay, yönetmenliğini Bilal Arıoğlu üstlendi.

Filmin senaryosunu Doç. Dr. Mehmet Ali Gündoğdu kaleme aldı, karakter tasarımını Tolgay Palaska, süpervizorlüğünü Barış Toprak, müziklerini ise Gökhan Tamir hazırladı.

Gerçek bir kahramanlık hikayesinden yararlanılarak hazırlanan yapımda, Antep ilinin kurtuluşunda önemli rol oynayan ve Antep'e "Gazi" ünvanının verilmesini sağlayan Şahinbey'in hayatı ele alınıyor.

Kurtuluş Savaşı'nın önemli karakterlerinden biri olan Şahinbey, Yemen, Galiçya ve Suriye cephelerinde bulunmasının yanı sıra Gaziantep'in kurtuluşundaki önemli rolüyle tanınıyor.

Filmin önemli bir kısmı bugün geçse de olaylar paralel kurgu ile izleyiciyi geçmişe bağlıyor.

2 ve 3 boyutlu animasyon bir arada kullanıldı

Molla Mehmet (Karayılan), Hacı Ağa ve Hüso Ağa gibi kahramanların da yer aldığı yapım, 2 ve 3 boyutlu animasyonun bir arada kullanıldığı tekniğiyle dikkati çekiyor.

Filmde Şahinbey'in köprü başında şehit edilmesi sahnesinin animasyonları yapılmış olmasına rağmen, bu bölümün klip olarak verilmesi tercih edildi. Konu olarak etkileyici bir içeriğe sahip olan yapım, ailece izlenebilir.

Çocukların çatışma sahnelerinden olumsuz etkilenmemesi için özel olarak dikkat edilen yapım, Yağmur karakterinin yanından ayırmadığı kedisi Tekir'in yer aldığı eğlenceli sahnelerle renklendi.

Mekan tasarımları 3,5 yıl sürdü

Uygulayıcı yapımcı ve yönetmen yardımcısı Şefik Polat, yaklaşık 3,5 yıl süren filmin mekan tasarımlarının gerçeğe uygun olarak hazırlanmasında ve animasyon sahnelerinin takibinde görev aldı.

Şahinbey'i Altan Erkekli, Karayılan'ı Selçuk Kıpçak, Mehmet Sait'i Umut Aksoy, Yağmur'u Zeynep Aktan, Josep'i Eric Garcın, Anton'u Tarkan Koç, baba karakterini Bora Seçkin, anne karakterini Zeynep Önen, babaanneyi Zeynep Kasapaşoğlu, Eşref Dede'yi Dündar Müftüoğlu seslendirdi.

Filmin sonundaki Şahinbey ağıtını yerel sanatçı Uğur Fıstıkçı seslendirdi.

Karakter ve mekanlar özgün bir şekilde tasarlandı

Proje orijinal metinlerden istifade edilerek, alanında uzman bir ekibin uzun araştırmaları sonucu hazırlanırken, karakter ve mekan tasarımları olayın ana konseptine bağlı ancak sinema dilinin görsel avantajları ile özgün bir şekilde tasarlandı.

Gaziantep sokaklarında geçen bir kovalamaca sahnesiyle başlayan ve geçmişten bugüne geçerek bir okuldaki sınıf ortamında devam eden animasyon filmin konusu şöyle:

"Aylin öğretmen derste öğrencilerine 104 yıl önce Antep'in kurtuluşu için mücadele etmiş kahramanların fotoğrafını gösterir. Bu kahramanlardan bazılarının torunları da o sınıfta öğrencidir ve bu onları çok gururlandırır. Şahinbey'in torunu olan öğrencilerden biri, aile büyükleriyle konuşurken Antep mücadelesi sırasında kullanılan kasteller olduğunu duyar ve müze gezisi sırasında kediler sayesinde kastellerden birinin içine girer. Paris'te yaşayan bir koleksiyoner de Antep işgalinin başındaki albaya ait bir günlüğe ulaşır. Günlükte, Sultan Abdülhamit tarafından Şahinbey'e hediye edilen saat hakkında bilgiler yer alır ve heyecan dolu mücadele başlar."