Şahinbey ilçesinde silahlı saldırıya ilişkin tutuklama
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Şahinbey ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Şahinbey ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Yeditepe Mahallesi'nde 6 Haziran'da M.Y'nin silahla yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, M.Y'nin öldürülmesine ilişkin şüpheli C.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel