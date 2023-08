Şahinbey'de asfalt çalışmaları sürüyor

Şahinbey Belediyesi, ilçe sakinlerinin rahat ve konforlu ulaşımını sağlamak adına asfalt serim çalışmalarına devam ediyor. Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfalt dökme çalışmaları hızla devam ederken, çalışmaların öncesinde vatandaşların tozdan etkilenmemeleri için asfaltlanacak yollara sulama yapılıyor. Her geçen gün büyüyen Şahinbey İlçesi'nde ihtiyaç olan her bölgeye asfalt çalışması yapan Şahinbey Belediyesi bu konuda çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Vatandaşın memnuniyeti bizim için önemli Asfalt çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 'Şahinbey Belediyesi olarak asfaltlama çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Asfalt sezonunu açtıktan sonra mahallelerimizde yıpranmış olan kilit taşı ve asfalt olan yerleri yeniden yapıyoruz. Mahallelerimizde de yıpranan kilit taşlarını söküp asfalt, yıpranan asfaltları ise trimerle kazıyarak yerine yeni asfalt döküyoruz. İlçemizin ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretiyor olmak ve memnuniyetlerini görmek bizim için en büyük mutluluk. Asfalt çalışmalarımız, plan ve program dahilinde diğer mahallelerimizde de devam edecek' dedi. Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler Mahalleleri asfaltlanan mahalle sakinleri asfaltlama çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, 'Daha önce yollarımız yıpranmış her tarafı bozuktu. Evlerin camlarını açamıyorduk. Evlere giren tozlar çocuklarımızı ve bizleri olumsuz etkiliyordu. Eski yol kazınıp yerine yeni asfalt dökülüyor. Mahallemiz güzel bir görünüme kavuştuğu gibi evlerimizde tozdan kurtuldu. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz' diye konuştular.