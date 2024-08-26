Üye Girişi
Haberler

Şahinbey Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Destek Ödemelerini Artırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediyesi, geçen yıl üniversite öğrencilerine yaptığı destek ödemelerini bu yıl artırarak 15 bin liraya çıkardı. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin başarılarını ödüllendirmek amacıyla ayrıca belli başarı sıralamalarına göre destek vereceklerini belirtti.

Şahinbey Belediyesi'nin geçen yıl üniversite öğrencilerine 9 bin lira olarak yaptığı destek ödemesini bu yıl 15 bin liraya çıkardığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, üniversite öğrencilerine eğitim öğretim yılının birinci ve ikinci dönemlerinde 9 bin liradan toplam 476 milyon lira destek ödemesi yapıldığı, bu yıl ise tutarın 15 bin liraya çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üniversite öğrencilerini çok sevdiğini ve her alanda desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Öğrencilerin üniversite kazanmak için yıllarca çalışıp çabaladıklarını hatırlatan Tahmazoğlu, "Bir abiniz olarak sizleri tebrik ediyor, her yıl olduğu gibi bu başarınızı ödüllendirmek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda eğitim-öğretim dönemlerinizde sizlere tam 476 milyon lira eğitim desteği sağlamıştık. Her yıl artırarak devam ettiğimiz bu desteğimize, bu yıl da devam edeceğiz. İlk dönem 7 bin lira ikinci dönem 8 bin lira olmak üzere hesaplarınıza yatıracağız." ifadelerini kullandı.

Tahmazoğlu, başarıyı teşvik etmek amacıyla ilk bine giren öğrencilere 30 bin, ilk 5 bine girenlere 25 bin, ilk 10 bine girenlere 21 bin, ilk 20 bine girenlere 19 bin, ilk 30 bine girenlere ise 17 bin liralık destek vereceklerini de kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Şahinbey Ekonomi Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
GTA 6 çıktı mı, ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi belli mi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İETT otobüs, metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 30 Ağustos Cuma günü bankalar açık mı, tatil mi? Zonguldak'ta orman yangını nerede çıktı, söndürüldü mü? Zonguldak'ta orman yangınında son durum nedir? Süper Lig 4. Hafta maçları ne zaman? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları hangi gün? Balık burcu kadını ve oğlak burcu erkeği uyumlu mudur? Oğlak erkeği balık kadını anlaşabilir mi? Balık kadını oğlak erkeğini nasıl etkiler? Burcu Köksal kimdir? Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal kaç yaşında ve nereli? Koç burcunun genel özellikleri nelerdir? Koç burcunun en belirgin özelliği nedir? Koç burcu hangi element? Oğlak burcu genel özellikleri nelerdir? Oğlak burcunun en iyi özelliği nedir? Oğlak burcu hangi element? Samar Dadgar kimdir? Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar kaç yaşında ve nereli? İhbar tazminatı nedir, kimler alabilir? İhbar tazminatı neye göre veriliyor? Tiramisu nasıl yapılır? Gerçek Tiramisu ne ile yapılır? Tiramisu tarifi! Narin nerede? Narin Güran bulundu mu? Narin kaç gündür kayıp? İBB KREŞ BAŞVURU SONUÇLARI: İBB kreş başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos kreş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 26 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Turkcell çöktü mü? Son Dakika Turkcell çöktü mü? 26 Ağustos son dakika gelişmesi... Mevlit Kandili ne zaman? Mevlit Kandili ne zaman 2024 Diyanet? Mevlit Kandili'nin önemi nedir? Gri pasaport nedir? Gri pasaportu kimler alabilir? Gri pasaport ile Amerika'ya gidilir mi? Metrobüs Beşyol durağı kapalı mı, neden kapalı? Metrobüs Beşyol durağı ne zaman açılacak?
title