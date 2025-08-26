Şahinbey Belediyesi'nden Üreticiden Tüketiciye Proje

Şahinbey Belediyesi tarafından "Üreticiden Tüketiciye Tarla Fiyatına" Projesi hayata geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projeyle çiftçiden alınan sebzelerin direkt olarak vatandaşa ulaştırılması hedefleniyor.

Projeyle birlikte hem üretici teşvik edilecek hem de vatandaşın bütçesine destek olunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu tarz projeler yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Üreticimize destek olurken, vatandaşımıza da kaliteli ve ekonomik alışveriş imkanı sunmaya devam ediyoruz." görüşüne yer verdi.