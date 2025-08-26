Şahinbey Belediyesi'nden Üreticiden Tüketiciye Proje

Şahinbey Belediyesi'nden Üreticiden Tüketiciye Proje
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediyesi, çiftçiden alınan sebzelerin doğrudan vatandaşa ulaştırılmasını hedefleyen 'Üreticiden Tüketiciye Tarla Fiyatına' projesini hayata geçirdi. Proje ile hem üreticiler destekleniyor hem de vatandaşlara ekonomik alışveriş imkanı sunuluyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından "Üreticiden Tüketiciye Tarla Fiyatına" Projesi hayata geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projeyle çiftçiden alınan sebzelerin direkt olarak vatandaşa ulaştırılması hedefleniyor.

Projeyle birlikte hem üretici teşvik edilecek hem de vatandaşın bütçesine destek olunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu tarz projeler yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Üreticimize destek olurken, vatandaşımıza da kaliteli ve ekonomik alışveriş imkanı sunmaya devam ediyoruz." görüşüne yer verdi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gören dehşete düştü! Resmen tarlayı yuttu

Gören dehşete düştü! Resmen tarlayı yuttu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.