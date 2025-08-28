Şahinbey Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Destek

Şahinbey Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerini sürdürüyor.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamada, sosyal medyada oda kokusu satarak geçimini sağlayan bir çocuğun videosunun görülmesi üzerine harekete geçildiği ve Yukarıbayır Mahallesi'nde ikamet eden 6 çocuklu aileye yardım eli uzatıldığı belirtildi.

Evi ziyaret eden belediye ekipleri, ailenin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve daha sağlıklı koşullarda yaşamalarına katkıda bulunmak amacıyla eve 1 buzdolabı, 2 çekyat, 3 halı ve 1 gıda kolisi ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, sosyal belediyeciliğin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz. Özellikle dar gelirli, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmak bizim öncelikli görevimizdir. Belediyemizin imkanlarını, onların hayatlarını kolaylaştırmak için seferber ediyoruz. Şahinbey, sadece altyapı ve hizmet belediyeciliğinde değil, sosyal belediyecilikte de örnek bir konumdadır."