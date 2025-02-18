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Şahinbey Belediyesi'nden Evlilik Okulu Sertifika Töreni

Şahinbey Belediyesi'nden Evlilik Okulu Sertifika Töreni
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Şahinbey Belediyesi'nin düzenlediği Evlilik Okulu'nda eğitimlerini tamamlayan 548 çifte sertifika takdim edildi. 2009'dan bu yana 53 bin 595 çifte eğitim verilirken, yeni evlenecek çiftlere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Şahinbey Belediyesi'nce düzenlenen Evlilik Okulu'nda eğitimini tamamlayan 548 çift için sertifika töreni düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, evliliğe hazırlanan çiftlere yönelik düzenlenen evlilik okulu programında eğitimlerini tamamlayan çiftlere Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından sertifikaları takdim edildi.

Proje kapsamında 2009'dan bu yana 53 bin 595 çifte eğitim verildiği, eğitimlerini tamamlayan yeni evlenecek çiftlere çamaşır makinası, evli çiftlere ise kahve makinası hediye edilidiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, evlilik öncesi eğitimlerin aile içi huzurun sağlanmasında kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Evlilik okulu projesini çok önemsediğini anlatan Tahmazoğlu şunları kaydetti:

"Evlilik kutsal bir müessese, Peygamber efendimizin (S.A.V.) sünneti. Neslimizin devamı için yuva kurmamız gerekiyor. Bunu kurarken de temelinin sağlam olması gerekiyor. Temel ne kadar sağlam olursa üzerindeki bina o kadar güçlü olur. Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizi evliliğe teşvik ediyoruz yeni evlenecek olan çiftlerimize 40 bin lira nakdi destek sağlıyoruz. Yeni evlenecek olan çiftlerimize çamaşır makinası hediye ediyoruz. Sadece bunlarla da sınırlı kalmayıp maddi imkanı olmayıp evlenmek isteyen çiftlerimize çeyiz seti hediye ediyoruz."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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