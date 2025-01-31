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Şahinbey Belediyesi'nden Bozuk Et Satan İşletmelere Ceza

Şahinbey Belediyesi'nden Bozuk Et Satan İşletmelere Ceza
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Şahinbey Belediyesi, bozuk et ve et ürünleri satan iki işletmeye ceza vererek birini 3 gün, diğerini ise süresiz kapattı. Zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçen ürünlere el koydu.

Şahinbey Belediyesi, ilçede bozuk et ve et ürünleri satan işletmenin birine 3 gün, diğerine ise süresiz olarak kapatma cezası verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, Tarım ve Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle, son kullanma tarihi geçen ve bozuk gıda satan işletmelere yönelik denetim yaptı.

Yapılan denetimde 2 işyerinde, 83 kilogram son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş et ürünlerine el koyan ekipler, işletmenin birine 3 gün, diğerine ise süresiz olarak kapatma cezası verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Vatandaşın sağlığını hiçe sayan bu tür işyerlerine göz açtırmayacağız." dedi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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