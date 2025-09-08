Haberler

Şahinbey Belediyesi'nden 140 Bin Öğrenciye Boyama Seti

Şahinbey Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılına başlayan 140 bin öğrenciye boyama seti dağıttı. 7 yılda toplam 881 bin 300 boyama seti hediye edildi.

Şahinbey Belediyesi yeni eğitim öğretim yılına başlayan 140 bin öğrenciye boyama seti dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesi tarafından eğitim öğretime başlayan öğrencileri derslere teşvik etmek amacıyla 7 yılda 881 bin 300 boyama seti hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Yeni eğitim öğretim yılına başlayan evlatlarımızın ve öğretmenlerimizin heyecanına ortak olmak bizler için büyük mutluluk. Çocuklarımızın eğitim hayatına katkıda bulunmak amacıyla boyama setlerimizi hediye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
