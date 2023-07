Şahinbey Belediyesi Muharrem Ayı'nda aşure ikramına devam ediyor

Şahinbey Belediyesi, her yıl Muharrem Ayı'nda vatandaşlara aşure ikramında bulunmaya devam ediyor. Bu yıl da Muharrem ayı boyunca vatandaşlara aşure ikramı yapılacak.

Bugüne kadar 3 milyon 500 bin kişiye aşure ikramında bulunan Şahinbey Belediyesi, bu yıl Muharrem ayı boyunca vatandaşlara aşure ikramında bulunacak. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Balıklı Parkı yanında yapılan aşure ikram alanına gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kaselere doldurduğu aşureleri vatandaşlara ikram etti.

Muharrem ayı birlik beraberlik ve kardeşlik demek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Muharrem Ayı'nda aşure geleneğinin devam ettiğini belirterek "Öncelikle vatandaşlarımızın Muharrem Ayı mübarek olsun. Muharrem Ayı tarihte birçok olayın yaşandığı, gerçekleştiği bir ay. Aynı zamanda Muharrem Ayının hüzünlü tarafı var. Bunlardan en bilineni Kerbela olayı, Hazreti Hüseyin Efendimizin ve arkadaşlarının şehit edilmesi, her zaman yüreğimizi dağlayan bu olayı, acıyla hatırlıyoruz. Özellikle Muharrem Ayı'nın 10'u aşure günü şehrimizde gelenek olarak aşure dediğimiz bu güzel tatlıyı yapar ve komşularıyla paylaşır. Bu çok güzel bir adettir. Şahinbey Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden buyana yıllardır devam ettiğimiz aşure geleneğimizi sürdürüyoruz. İçerisinde 27 çeşit malzeme olan aşuremizi hijyenik ortamda pişirip vatandaşımıza ilçemizin değişik noktalarında ikram ediyoruz. Aşure demek bolluk, bereket ve kardeşlik demek. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin" dedi.

Şahinbey Belediyesinin aşuresinden tadan vatandaşlar ise, "Şahinbey Belediyemiz tarafından her yıl Muharrem ayında dağıtılan bereket, paylaşım ve hoşgörünün sembolü olan aşurede yedik. Her yıl olduğu gibi bu yılda aşure çok güzel yapılmış. Böyle bir etkinliği her yıl bizlere sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.