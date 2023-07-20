Şahinbey Belediyesi Mehmetçiğin Yanında

Şahinbey Belediyesi, 2016 yılında başlattığı 'Uğurlar Ola Mehmedim, Yol Çantanız Bizden' projesiyle Mehmetçiğin yanında olmaya devam ediyor. Bugüne kadar 67 bin Mehmetciğe asker çantası hediye edildi.

Şahinbey Belediyesi, 2016 yılında başlattığı "Uğurlar Ola Mehmedim, Yol Çantanız Bizden" projesiyle Mehmetçiğin yanında olmaya devam ediyor.

İlk olarak 30 Ekim 2016 tarihinde askerlere dağıtımı yapılan malzemeler, askere gidecekler tarafından yoğun ilgi gördü. Gaziantep geneline yayılan proje çerçevesinde askerlerin ihtiyaç duyacağı farklı malzemeleri içeren yol çantasının dağıtımını sürdüren Şahinbey Belediyesi, bugüne kadar 67 bin Mehmetciğe asker çantası hediye etti.

"Mehmetçiğin yanındayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, askerler için ne yapsak azdır diyerek, "Vatanımızın bekası için ülkemizin dört bir yanında nöbet tutan Mehmetçiklerimize, içerisinde çeşitli malzemenin bulunduğu asker çantası dağıtımımız sürüyor. 2016 yılının Ekim ayında başlattığımız projeye yoğun ilgi olması nedeniyle projemizi sürdürdük. Dağıtımına devam ettiğimiz çantalarda askerimizin ihtiyaç duyacağı ve kullanabileceği malzemeler bulunuyor. Vatanımızın bekası için evlerinden, ayrılan ana kuzularının her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Gururlandıran hizmet"

Askere gitmeden önce Şahinbey Belediyesi'ne gelerek kendilerine verilen hediye çantalarından alan Mehmetçikler ise Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Şahinbey Belediyemizin askerlerimize vermiş olduğu bu hizmetten dolayı çok teşekkür ederiz. Askere gitmeden önce Şahinbey Belediyesi'ne gelerek, çantamızı aldık. Belediyemizin bu hizmeti bizleri gururlandırdı. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, hem vatandaşın hem de askerimizin yanında. Allah ondan razı olsun" dediler. - GAZİANTEP