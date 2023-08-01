Şahinbey Belediye Meclisi Ağustos Ayı Birleşimi Gerçekleştirildi

Şahinbey Belediye Meclisi Ağustos ayı birleşimi, Başkan Vekili Cuma Güzel'in başkanlığında gerçekleştirildi. Birleşimde, meclis tutanak özetleri oylanırken, gündeme alınan maddeler komisyonlara havale edildi. Ayrıca, vefat eden Meclis Üyesi Kemal Titiz için dua edildi.

Şahinbey Belediye Meclisinin Ağustos ayı 1. Birleşimi Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel Başkanlığı'nda saat 14.00'da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Şahinbey Belediye Meclisinin Ağustos ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 10 maddenin 3'ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 4'ü Plan Bütçe Komisyonu'na, havale edilirken 2 madde ise Teklif Karar olarak gündeme alındı. 1 Madde de ise vefat sonucu boşalan Plan Bütçe Komisyon üye seçimi yapıldı.

Kemal Titiz unutulmadı

Türkiye Muhtarlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı ve Şahinbey Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Titiz'in vefatını derin bir üzüntü ile karşılayan Şahinbey Belediye Meclis Üyeleri Kemal Titiz için dua ettiler. Şahinbey Belediyesi Meclis Üyeleri merhum Kemal Titiz'in masasına çiçek ve fotoğrafını koydular.

Şahinbey Belediye Meclisi Ağustos ayı 2. oturum toplantısı 03 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP