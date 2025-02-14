Şahinbey Belediye Başkanı, yeni evlenecek çiftlere 40 bin TL destek verecek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 53 çiftin nikahını kıyarak yeni evlenecek olan çiftlere 40 bin TL nakdi destekte bulunacaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesi'nde 53 çiftin nikahını kıyan Tahmazoğlu, yuva kuran gençlerin mutluluklarına ortak oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tahmazoğlu, Türkiye'nin en fazla nikahının Şahinbey'de kıyıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz gençlerimizin yaşlarını geciktirmeden evlenmesini istiyoruz. Evlilik yaşı gittikçe ileri doğru gidiyor. Gençler daha geç evleniyor ve çocuk sayısı azalıyor. Gençlerimizin daha erken evlenmesini istediğimiz için kampanyalar yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız 2025 yılını aile yılı ilan etti. Hükümetimiz yeni evlenecek olan çiftlere 150 bin TL faizsiz kredi veriyor. Üstelik kredinin 2 yıl geri ödemesi de yok. Biz de bu kampanyaya ek olarak 40 bin TL geri ödemesiz nakit desteği veriyoruz. Ayrıca Evlilik Okulu'na katılan çiftlerimize çamaşır makinesi, maddi durumu olmayan çiftlerimize de çeyiz seti hediye ediyoruz."