Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu: "Tünel çalışmasında 30 bin kamyon hafriyat çıkarıyoruz"

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 25 Aralık tarihinde vatandaşın hizmetine sunulacak olan tünel çalışmasını yakından takip ederek yapılan çalışmada 30 bin kamyonluk hafriyat çıkarıldığını belirtti.

Şahinbey Belediyesi tarafından şehrin trafiğini rahatlatmak adına yapılan 2 bin 484 metre uzunluğundaki tünel çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, tünel çalışmasından 30 bin kamyonluk hafriyatın çıkarıldığını, bu kamyonların peş peşe dizildiğinde 360 kilometrelik yola tekabül ettiğini ifade etti.

"Bin ton demir kullanılıyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tünel çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Trafiğe yeni bir soluk aldırmak ve rahatlatmak adına yapmış olduğumuz tünel çalışmamız 7/24 devam ediyor. Trafiği rahatlatacak olan tünel çalışmasında çok hacimli işler yapılıyor. Yapılan çalışmalarda 30 bin kamyon hafriyat çıkarılıyor. 30 bin kamyonu peş peşe dizdiğimizde 360 kilometre uzunluğunda bir yola tekabül ediyor. Tünel çalışmamızda çelik kemer, bulonlar, ve demirden hasırlarla 1 bin ton demir kullanıyoruz. Amacımız tünel çalışmamızı tamamlayarak bir an önce vatandaşımızın hizmetine sunmak. Bu nedenle zaman zaman patlatmalar yapıyoruz. Yapılan patlatmalar Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Emniyet tarafından izin alınarak yapılıyor. Patlatma öncesinde ve sonrasında tedbirler alınıp, ölçümler yapılıyor. Çevreye ve evlere herhangi bir hasar verilmemesi için çok sıkı bir takip içerisindeyiz. Patlatmaları sadece ihtiyaç olduğunda yapıyoruz. Zaman zaman da kırma yöntemiyle çalışmaları sürdürüyoruz. Bir ay sonra kazma işlemlerimiz tamamlanacak ve ışık gördü yapacağız. Tünelimizi söz verdiğimiz gibi Gaziantep'in Kurtuluşu olan 25 Aralık günü, Cumhuriyetimizin 100. Yılında bu güzel eseri hemşerilerimize hediye edeceğiz" diye konuştu.