Gaziantep'ten Ukrayna'ya yardım tırı gönderilecek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kardeş şehir oldukları Ukrayna'nın Harkiv kentine yardım tırı gönderileceğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov ile çevrim içi görüşen Şahin, savaş nedeniyle Ukraynalıların acı çektiğini, bunun bir an önce son bulmasını dilediğini belirtti.

Bölgeye siviller için 10 gün önce çocuk bezi ağırlıklı sağlık setleri gönderdiklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Gıda paketi ağırlıklı yeni bir tır daha hazırlıyoruz. Bir taraftan barış olsun diye çalışırken bir yandan da sosyal desteğin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bütün gücümüzle, kardeşlik hukukuyla desteğimizi sürdüreceğiz. Acil ihtiyaçlarınızı sizlerle konuşup dinlemek isterim. Farklı ihtiyaçlar bize iletildiğinde yardım etmeye hazırız. Bu savaş bittiğinde hem sizi bekliyor hem de geçmiş olsun diyerek yanınızda olmayı, ziyaret etmeyi çok arzuluyoruz."

Terekhov ise Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a barış çabaları için teşekkür etti.

Türkiye'nin verdiği desteğin kendileri için büyük şans olduğunu vurgulayan Terekhov, "Türkiye'nin yaptıklarını herkes biliyor. Bizler kardeş şehiriz. 40 gündür savaşımız devam ediyor. Sivil insanların öldüğü bir savaş. 8 bin çok katlı binamızın 1400'ü şu anda yok edildi. 17 hastane, 74 okul, 60 kreş ve altyapı imha edildi. Şehir, gece elektriksiz kalıyor. Füzeler ve bombalamalar devam ediyor. Devlet Başkanımız Vladimir Zelenskiy, bütün dünya liderlerine bir uyarıda bulundu. Hava sahasının kapatılmasını istedi çünkü buradaki insanlarımızın hayatları buna bağlı." ifadelerini kullandı.

Terekhov, 1,5 milyon nüfuslu Harkiv'dekilerin yüzde 30'unun şehri terk etmek zorunda kaldığını anlatarak, "Sığınak olarak okul gibi binalarımızı kullanıyoruz. Burada önde gelen ilk ihtiyaç hijyen ve gıda. Maalesef buradaki şartlar insani şartların çok altında ama yaşam mücadelesine devam ediliyor. Dolayısıyla bu durumu Ukrayna halkına karşı soykırım olarak nitelendiriyorum." değerlendirmesinde bulundu.