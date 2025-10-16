Sahilyolunda Araç Kullanımı Ceza Getirdi

Haberler

Avcılar'da sahilyoluna araçla giren sürücü, görevlilere hakaret edip zorluk çıkarınca bin 950 lira ceza aldı. Yaya güvenliğini tehlikeye atan sürücü, trafiğin yoğunluğundan yakındı.

AVCILAR'da araç trafiğine kapalı sahilyolunda kendisini uyaran görevlilerle tartışan sürücü iddiaya göre çalışanlara hakaret etti. Sürücüye 'Araç trafiğine kapalı alanda araç kullanmak' ve 'Yaya güvenliğini tehlikeye atmak' suçlarından bin 950 lira idari para cezası kesildi.

Olay sabah saatlerinde Denizköşkler Mahallesi'ndeki sahil kesiminde yayalara tahsis edilen, görevlilerin dışında motorlu araç geçişine yasak yolda meydana geldi. Trafiğe kapalı alanda aracıyla ilerleyen sürücü özel güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. Sürücü gideceği yere geç kaldığını trafik yoğunluğu nedeniyle bu yola girdiğini belirtirken, görevlilere "İnsanlıkla alakanız yok" diyerek çıkıştı. Görevlilerin haber vermesi üzerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sürücüye 'Araç trafiğine kapalı alanda araç kullanmak' ve 'Yaya güvenliğini tehlikeye atmak' suçlarından bin 950 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
