SAHİLİN TADINI TURİSTLER ÇIKARDI

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - TURİZM kenti Antalya'da, Ramazan nedeniyle sahiller turistlere kaldı. Hava sıcaklığının 25, deniz suyunun ise 18 derece ölçüldüğü kentte, turistler denize girdi çocukları ise sahilde kum ile oynayıp güneşli havanın tadını çıkardı.

Antalya'da, turistler sahillere akın etti. Kaldıkları otellerin havuzlarının yanı sıra kenti çevreleyen Konyaaltı ve Lara plajlarına gelen turistler denize girip güneşlendi. Anne ve babaları güneşli havada dinlenmeyi tercih ederken çocuklar ise oyuncaklarını kumsala sererek oyunlar oynadı. Kimileri de denizin kenarına kadar gidip üzerine gelen dalgalardan kaçmaya çalıştı. Bebekler de annelerinin kucağında denize ayaklarını soktu.

Konyaaltı'nda turistlerin yoğun olduğu oteller bölgesi, aynı zamanda gündelik sporlarını yapanları ağırladı. Kimileri koştu, kimileri yürüyüş yaparak bisikletiyle turladı. Yerli halk ise daha çok palmiye gölgesinde dinlenmeyi ve manzarayı izlemeyi tercih etti.