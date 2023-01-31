Sahile Vuran Balina Köpekbalığı Denize Salındı Güncel Haberler 4 metre uzunluğundaki yavru bir balina köpekbalığı, Pazartesi günü Çin'in güneyinde bulunan Guangdong eyaletindeki Yangjiang kentinde sahile vurdu. 4 metre uzunluğundaki yavru bir balina köpekbalığı, Pazartesi günü Çin'in güneyinde bulunan Guangdong eyaletindeki Yangjiang kentinde sahile vurdu. Kurtarma çalışmalarının sonunda balina köpekbalığı tekrar denize bırakıldı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yangjiang'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Güncel Haberler

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