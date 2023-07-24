Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahile çıplak erkek cesedi vurdu.

Yalı Mahallesi mevkiinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, bir kişinin sahilde hareketsiz şekilde yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kimliği belirlenemeyen ve 55 yaşlarında olduğu değerlendiren şahsın çıplak olduğu, üzerinde sadece çorap ve ayakkabı bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA