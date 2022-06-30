Sahilde yanlarına kadar gelen domuz ve yavrularını beslediler - Haberler

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Sahilde yanlarına kadar gelen domuz ve yavrularını beslediler

Demirören Haber Ajansı - Kadir Özen - Güncel
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Sahilde yanlarına kadar gelen domuz ve yavrularını beslediler

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ormandan sahile inen domuz ve 9 yavrusuna, çevredekiler tarafından yiyecek verildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ormandan sahile inen domuz ve 9 yavrusuna, çevredekiler tarafından yiyecek verildi.

Bodrum'un Güllük Mahallesi'nde, ormandan sahile, domuz ve 9 yavrusu geldi. Domuz sürüsünü görenler, ekmek, makarna, salata ve karpuz kabuğu verdi. Çevredekiler tarafından beslenen domuzlar, havanın kararmasıyla tekrar orman yoluna girerek gözden kayboldu.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

Bodrum Güncel Haberler

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