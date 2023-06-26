Sahilde kaybolan çocuk 3 kilometre uzakta bulundu

Karasu'da kaybolduğu ihbar edilen 14 yaşındaki Yiğit K., ailesinden 3 kilometre uzakta ekiplerce bulundu. Denizde ve sahilde arama çalışması başlatan ekipler, Yiğit K'yi kumsalda buldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki sahilde kaybolduğu ihbarı yapılan çocuk, ailesinden 3 kilometre uzakta ekiplerce bulundu.

Kocaeli'den tatil için Karasu'ya ailesiyle gelen 14 yaşındaki Yiğit K. sahilde gezintiye çıktı. Kendisinden bir süre haber alamayan ailesi, Yiğit K'nin denizde kaybolduğu düşüncesiyle cankurtaranlardan ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım istedi.

Denizde ve sahilde arama çalışması başlatan ekipler, Yiğit K'yi ailesinden üç kilometre uzakta kumsalda buldu.

Yiğit K'ye kavuşan annesinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.